Western Ghats Draft Notification: पश्चिमी घाट पर फिर अटका फैसला, छह राज्यों में 56 हजार वर्ग किमी ईको-सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन खत्म

जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित खनन, जंगलों की कटाई और तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण के कारण पश्चिमी घाट का पारिस्थितिक संतुलन लगातार दबाव में है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संवेदनशील क्षेत्रों को समय रहते कानूनी संरक्षण नहीं मिला तो जैव विविधता, जल स्रोतों और वन्यजीवों पर दीर्घकालिक असर पड़ सकता है। वहीं राज्य सरकारें चाहती हैं कि संरक्षण के साथ स्थानीय विकास और लोगों की आजीविका भी प्रभावित न हो। यही संतुलन साधना अब केंद्र सरकार और विशेषज्ञ समिति के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।