NEET के बाद अब दूसरा मुद्दा! क्या है Gen-Z का नया ‘प्लान’ और मांगे, इंस्टाग्राम के RHA पेज पर 48 घंटे में 52 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स

आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से देश में सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय रहा है। अब सोशल मीडिया पर इस नए अभियान के सामने आने के बाद एक बार फिर यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है। जहां कुछ लोग इसे समान अवसर की दिशा में जरूरी कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ मान रहे हैं। बता दें कि अब जेन-जी ने नीट पेपर लीक मामले में आंदोलन के बाद आरक्षण के मुद्दे पर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि RHA नाम से यह पेज वेदांश त्यागी नाम के यूजर ने शुरू किया है। जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं।