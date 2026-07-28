धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब 3 और शिक्षा मंत्रियों पर इस्तीफे का दबाव, इन राज्यों में मचा सियासी घमासान

धर्मेंद्र प्रधान के गृह राज्य ओडिशा में इस समय स्कूली शिक्षा को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। यहां नई शिक्षा नीति के तहत जारी की गई 55 स्कूली किताबों में 2,000 से अधिक गलतियां मिली हैं। इस लापरवाही को लेकर बीजू जनता दल (BJD) और कांग्रेस ने मोहन माझी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

बीजेडी की छात्र इकाई 'बीजू छात्र जनता दल' ने 'सेव एजुकेशन' अभियान के तहत चेतावनी दी है कि स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड अधिकारियों पर दोष ड़ालने के बजाय खुद नैतिक जिम्मेदारी लें। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो पूरे राज्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं, कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार समय तय करे कि बच्चों को बिना गलती वाली किताबें कब तक मिलेंगी। हालांकि, बीजेपी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है और किताबों को सुधारने का काम शुरू कर दिया है।