जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में अमरनाथ यात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त, 39 लोग घायल

इस संबंध में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, 'मैंने गांदरबल के उपायुक्त और स्वास्थ्य अधिकारियों से बात कर आज सुबह गांदरबल के गनीवान में हुए दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे में घायल हुए श्री अमरनाथजी यात्रा के श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली। बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे 39 श्रद्धालु इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। फिलहाल उनका SKIMS में इलाज चल रहा है। मैंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी घायलों को हर आवश्यक सहायता और सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।'