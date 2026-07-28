NDA की बैठक में नई पार्टी की एंट्री, मंगल मिलन में बनाई परीक्षा बिल को लेकर रणनीति

21 जुलाई की पिछली मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार छात्रों के साथ है। पेपर लीक को किसी भी हाल में राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बाद में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पीएम ने परीक्षा गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेकर काम किया जा रहा है। छात्रों के हित सबसे ऊपर हैं। उन्होंने किसानों के कल्याण और हाल ही में साइन किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर भी चर्चा का जिक्र किया।