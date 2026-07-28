विभाग बदल कर धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहते थे नरेंद्र मोदी, सीजेपी ने नहीं माना तब हुआ इस्तीफा

Dharmendra Pradhan News: पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से पहले सरकार ने विवाद सुलझाने की एक आखिरी कोशिश की थी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हटाकर किसी दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव रखा था। उम्मीद थी कि इससे छात्रों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। संगठन का साफ कहना था कि सिर्फ मंत्रालय बदलने से बात नहीं बनेगी, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान को पूरी तरह पद छोड़ना होगा।