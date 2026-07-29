Pralhad Joshi Controversy: “क्या अब राजनीति में भाषा की मर्यादा ही खत्म हो गई?” प्रियंका गांधी के एक बयान पर मचा बवाल, भड़की बीजेपी ने पूछा- आखिर कब तक?

Priyanka Gandhi Statement: संसद भवन का गलियारा इन दिनों सियासी बहसों से ज्यादा मर्यादा की सीमाओं को लेकर चर्चा में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ नेता प्रह्लाद जोशी के खिलाफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा दी गई हालिया टिप्पणी पर सत्ता पक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इस मुद्दे पर गांधी परिवार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि "राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आदी हो चुके हैं।"