मौसम ने बदला मिजाज: देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट,IMD ने वज्रपात की संभावना भी जताई

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, अगले दो दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहेगा। आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) सुबह 100 प्रतिशत और रात में 90 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है, जिससे उमस भरी गर्मी और बारिश दोनों का अहसास होगा। इस दिन आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होगी।