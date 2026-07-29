दिल्ली प्रदर्शन में पेलेट गन चलने का खुलासा, पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज- डीसीपी के आदेश पर दागे गए पेलेट

Delhi Police Controversy: दिल्ली में पिछले दिनों हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पेलेट गन का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस के ही एक सरकारी रिकॉर्ड से पता चला है कि 20 जुलाई को हुए CJP प्रदर्शन के दौरान भीड़ को रोकने के लिए कम से कम दो बार पेलेट (प्लास्टिक की छोटी गोलियां) दागी गई थी। यह जानकारी रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के एक डिप्टी कमांडेंट के बयान के बाद पुलिस के आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज हुई है। दूसरी तरफ जिस डीसीपी के आदेश पर यह गोलियां चलाने की बात कही जा रही है, उन्होंने साफ कह दिया है कि वे उस समय घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे।