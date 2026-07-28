Delhi Protest: प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने की सरकार से नहीं मिली गारंटी, फिर शुरू होंगे प्रदर्शन

सौरव दास ने कहा कि, सरकार अब अपने वादे से मुकर रही है, इसलिए, हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर घोषणा की है कि अगर सरकार अपनी बात पर कायम नहीं रहती और समझौतों का सम्मान नहीं करती है, तो हम न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में फिर से एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने के लिए मजबूर होंगे। यदि जल्द ही इस बारे में सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं मिलते तो सीजेपी की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।