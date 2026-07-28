प्रियंका गांधी के बयान के बाद एक्शन में नए शिक्षा मंत्री, स्पीकर के बाद अब अमित शाह से मिलने पहुंचे प्रह्लाद जोशी, किरेन रिजिजू भी साथ

Amit Shah Pralhad Joshi Meeting: लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी द्वारा नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर की गई टिप्पणियों के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद परिसर में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ अहम बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कांग्रेस नेताओं के बयानों और भाजपा की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई।