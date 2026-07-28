प्रियंका गांधी के बयान के बाद एक्शन में नए शिक्षा मंत्री, स्पीकर के बाद अब अमित शाह से मिलने पहुंचे प्रह्लाद जोशी, किरेन रिजिजू भी साथ

Amit Shah, Pralhad Joshi and Kiren Rijiju (Photo: ANI)
Amit Shah Pralhad Joshi Meeting: लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी द्वारा नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर की गई टिप्पणियों के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद परिसर में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ अहम बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कांग्रेस नेताओं के बयानों और भाजपा की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई।
लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए शिक्षा मंत्री के चयन पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया है जिसने गर्भवती महिला से दुष्कर्म के दोषियों की रिहाई का समर्थन किया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस फैसले से देश की करोड़ों बेटियों को गलत संदेश गया है। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई और सदन में हंगामा शुरू हो गया।
प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तत्काल आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने इसे 'चरित्र हनन' बताते हुए कहा कि बिना प्रमाण किसी मंत्री पर ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है। रिजिजू ने स्पीकर से मांग की कि संबंधित टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। वहीं, प्रह्लाद जोशी ने भी आरोपों को गलत और भ्रामक बताते हुए प्रियंका गांधी से माफी मांगने की बात कही।
लोकसभा की कार्यवाही के बाद संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने भी प्रह्लाद जोशी को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब देशभर के छात्र और छात्राएं शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया है जिस पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के फैसले पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में कई अन्य विकल्प मौजूद थे।
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेताओं के लगातार हमलों के बाद भाजपा और सरकार दोनों स्तरों पर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। इसी सिलसिले में अमित शाह ने प्रह्लाद जोशी, किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि बैठक में संसद के भीतर और बाहर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा हुई।
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