नीट पेपर लीक पर CBI का बड़ा एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

NEET UG Paper Leak Case (Image: ChatGPT)
NEET UG Paper Leak Case: नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से दायर इस चार्जशीट को मंगलवार को पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले में सभी 13 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अधिनियम, 2024 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।
सीबीआई ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238 और 303(2) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(a) और पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स), 2024 की धारा 3, 4, 5, 10 और 11 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
सीबीआई ने जिन 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है उनमें यश यादव, मंगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रह्लाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवालदार शामिल हैं। जांच एजेंसी के अनुसार सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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