कंगना रनौत के ‘गटर जनरेशन’ वाले बयान पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, बोलीं- बेरोजगारी और पेपर लीक से ध्यान भटका रहीं BJP सांसद

Gen-Z का बचाव करते हुए रोहिणी ने लिखा कि सांसद होने का मतलब एक बड़ी और सम्मानजनक जिम्मेदारी निभाना है। लेकिन जनता और युवाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के बजाय ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल यह दिखाता है कि BJP नेताओं के मन में युवाओं के लिए अब कोई सम्मान या सहानुभूति नहीं बची है। उन्होंने आगे कहा कि आज के जेन-Z युवा अपनी क्रिएटिविटी दिखाने, अपने स्टार्टअप शुरू करने और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इसलिए कि युवा 'रील्स' बनाते हैं, उन्हें 'गटर' कहना संकीर्ण सोच को दिखाता है।