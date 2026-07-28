Punjab Paper Leak: पेपर लीक मामले पर भगवंत मान का पलटवार, बोले- राजनीतिक फायदे के लिए पंजाब को बदनाम न करें

उन्होंने पेपर लीक पर विपक्ष के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने साढ़े चार साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन इस दौरान पंजाब में एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हमें फार्मेसी एग्जाम के दौरान चीटिंग का एक केस मिला था। एग्जाम सुबह 11 बजे शुरू हुआ था और 11:15 बजे तक हमें पता चला कि एक कैंडिडेट ब्लूटूथ वाले पेन से क्वेश्चन पेपर स्कैन कर रहा था और बाहर बैठे लोगों से इयरपीस के जरिए जवाब ले रहा था। पंजाब पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, 10 कैंडिडेट्स के साथ-साथ बाहर से काम कर रहे 11 लोगों के गैंग को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया। पंजाब ‘नो कैश, नो फर्माइश’, सिर्फ मेरिट के सिद्धांत पर काम करता है।