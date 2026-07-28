छात्रा की चोट पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, संबित पात्रा बोले- सच्चाई कुछ और

लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि वह हाल ही में राम मनोहर लोहिया अस्पताल गई थीं, जहां पुलिस कार्रवाई में घायल हुई छात्रा का हाल जाना। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की आवाज सुननी चाहिए और पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक किसी भी बड़े पेपर लीक माफिया को सजा नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में नियुक्तियों को लेकर भी सरकार की आलोचना की।