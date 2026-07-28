स्पीकर ने सदन से हटाया प्रियंका गांधी का बयान तो राहुल ने नए शिक्षा मंत्री के खिलाफ खोल दिया मोर्चा

लोकसभा में प्रियंका ने खुलकर कहा कि नए शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान देकर लड़कियों और महिलाओं का अपमान किया है, इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा- आप जो कह रही हैं, उसे साबित कीजिये। उन्होंने स्पीकर से इस संबंध में शिकायत भी की।