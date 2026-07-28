‘बंटा है’ वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती ने मांगी माफी, बोलीं- मेरे अधूरे शब्दों से लोगों को ठेस पहुंची

Mehbooba Mufti apologises For Banta Hai Remark: जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन के दौरान दिए ‘बंटा है’ वाले बयान पर मंगलवार को माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि उनके बयान से जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं आहत हुईं और इसके लिए वह माफी मांगती हैं।