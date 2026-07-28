28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा, जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस काल के पेपर लीक मामलों का किया जिक्र

Lok Sabha Debate on Anti Paper Leak Bill: लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस शासनकाल में हुई कई पेपर लीक घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए विशेष कानून बनाया, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) स्थापित की और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के कदम उठाए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jul 28, 2026

Jitendra Singh Paper Leak Speech

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना (Photo-IANS)

Anti Paper Leak Bill Lok Sabha: लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। सदन में बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस काल में हुए पेपर लीक की संख्या को गिनाया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन (AIEEE), 2012 में एम्स, नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा, 2013 में महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। अगर मैं इन सभी घटनाओं की सूची गिनाने लगूं, तो विधेयक पर चर्चा ही नहीं कर पाऊंगा।

उन्होंने आगे कहा कि 2010 में उत्तर प्रदेश की बी.एड. प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इसके अलावा 2012 में तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी पेपर लीक की घटना हुई। वहीं 2009 में पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Joint Entrance Exam) का पेपर भी लीक हुआ।

'सरकार के अंतर्गत चार प्रमुख भर्ती एजेंसियां हैं'

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसलिए इस सरकार ने महसूस किया कि इस समस्या से निपटने के लिए एक समर्पित (विशेष) कानून की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अंतर्गत चार प्रमुख भर्ती एजेंसियां हैं—संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सेलेक्शन (IBPS)। 

जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसी प्रकार, उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) है। एनटीए की स्थापना भी 2017 में इसी सरकार ने की थी।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहली बार 1992 में भारत सरकार, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, को एक साझा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद 2010 में, यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी एक समिति ने यही सुझाव दिया था। मुझे नहीं पता कि किन कारणों या किन निहित स्वार्थों के चलते उस सिफारिश पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया।

सरकार की करनी चाहिए तारीफ

उन्होंने कहा कि इसलिए मेरा मानना है कि आपको प्रधानमंत्री मोदी और इस सरकार की सराहना करनी चाहिए। इस सरकार ने वह काम पूरा किया है, जो अधूरा रह गया था और जिसे वास्तव में आपको स्वयं अपने कार्यकाल में पूरा कर लेना चाहिए था। 

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक वास्तव में पहले के 'सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में संशोधन करने के लिए लाया गया है। यह अधिनियम भी इसी सरकार द्वारा लाया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में अपनी तरह का संभवतः पहला कानून था।

लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर होगी बहस, जानिए विपक्ष की ओर से कौन-कौन नेता लेंगे हिस्सा

ये भी पढ़ें
NEET paper leak bill debate in Parliament

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jul 2026 03:01 pm

Published on:

28 Jul 2026 03:01 pm

Hindi News / National News / लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा, जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस काल के पेपर लीक मामलों का किया जिक्र

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर गौरव गोगोई का तंज, बोले- ऐसा स्वागत हुआ जैसे पाकिस्तान से जंग जीतकर लौटे हों

Gaurav Gogoi attacks BJP in Lok Sabha
राष्ट्रीय

पेपर लीक पर सरकार का नया कानून कितना सख्त? बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में बताई पूरी रणनीति

Paper Leak Amendment Bill
राष्ट्रीय

धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचा लिया, संसद में बोले अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav in Parliament, Akhilesh Yadav, Anti Paper Leak Bill 2026, Paper Leak Bill, Lok Sabha, Parliament Session 2026,
राष्ट्रीय

Paper Leak Issue: ‘पेपर लीक’ कानून पर संग्राम, विपक्ष ने कहा- ‘ये सजा बढ़ाने से नहीं, नीयत बदलने से सुधरेगा सिस्टम!’

Gaurav Gogoi
राष्ट्रीय

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भाजपा का एक और बड़ा बयान, CJP से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट को बताया मनगढ़ंत

Former Education Minister Dharmendra Pradhan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.