लोक परीक्षा संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा शुरू, गृह मंत्री की अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष का हंगामा

Public Examinations (Amendment) Bill
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह बिल युवाओं के भविष्य के लिए अहम है। चर्चा के दौरान गृहमंत्री की अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हालांकि संशोधन बिल पर हंगामे के बीच चर्चा शुरू हुई।
पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, "यह बिल, जिसे कल पेश किया गया था, असल में पहले वाले बिल - पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 - में एक संशोधन है, जिसे भी इसी सरकार ने पेश किया था। न सिर्फ़ पेश किया था बल्कि यह शायद आज़ाद भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला बिल था। पहले वाला बिल और आज का संशोधन, एक तरह से, देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए इस सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट करते हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के उस संकल्प को भी दोहराता है कि 'भारत माता' के बच्चों के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए, इस बिल को एक तरह से भारतीय संसद के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला कानून कहा जा सकता है…"
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