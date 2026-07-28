एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा से पहले कांग्रेस की मांग, केसी वेणुगोपाल बोले- पहले सरकार दे स्पष्टीकरण

Anti Paper Leak Bill 2026: लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू होने से पहले कांग्रेस ने सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सदन में विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले सरकार को कुछ अहम मुद्दों पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सरकार पहले आवश्यक जवाब दे ताकि विधेयक पर सार्थक चर्चा हो सके। वेणुगोपाल का यह बयान ऐसे समय आया है जब पेपर लीक और परीक्षा सुधार को लेकर संसद में बहस होने वाली है।