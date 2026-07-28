Government Jobs: कब होंगी 34 सरकारी भर्तियों को लेकर परीक्षा? गुजरात लोक सेवा आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल

जिन उम्मीदवारों ने अभी तक प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किया है, वे 28 जुलाई 2026 को दोपहर 1 बजे से परीक्षा की तारीख तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने बताया कि एक अगस्त की परीक्षा के लिए अलग से नया प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जीपीएससी ने अभ्यर्थियों को समय का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरू होगी, जबकि परीक्षा केंद्रों में प्रवेश केवल दोपहर 1 बजे से 2:15 बजे तक ही दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। आयोग ने सभी उम्मीदवारों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और जारी सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।