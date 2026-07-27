सुरेंद्रनगर के कोचाडा गांव में आधी रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 लोगों को नाव से निकाला

सुरेंद्रनगर जिले में फिलहाल बारिश थम गई, लेकिन उसके बाद जिले की स्थिति बेहद खराब हो गई है। लखतर और नलकांठा क्षेत्र के दसाडा, लीमडी तहसीलों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। लखतर तथा नलकांठा क्षेत्र के 10 से अधिक गांवों के किसानों के खेतों में पानी भर जाने से लगभग 15 हजार बीघा भूमि पर की गई बुवाई को भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल खेत पूरी तरह टापू जैसे दिखाई दे रहे हैं।

डेरवाला, कडू, कडम, साकर, नानी कठेची, मोटी कठेची, गलथल, राणागढ़ सहित कई गांवों के खेत जलमग्न हो गए हैं। किसानों ने महंगे बीज, दवाइयां, उर्वरक और मजदूरी पर भारी खर्च कर बुवाई की थी, लेकिन लगातार बारिश ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मुख्य फसलों में कपास, अरंडी, तिल और मूंगफली पूरी तरह पानी में डूब गई हैं और बुवाई नष्ट हो गई है। किसानों का कहना है कि अब उनकी लागत निकलने की भी कोई उम्मीद नहीं बची है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि तत्काल सर्वे कराया जाए, भूमि कटाव और फसल नुकसान का आकलन किया जाए तथा प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा पैकेज घोषित किया जाए।