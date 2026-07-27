वेजलपुर इलाके में अवैध यूरिया खाद के साथ एमपी के दो लोगों को पकड़ा

जामनगर. शहर के प्रताप विलास पैलेस रोड पर मौजूद जाम धर्मादा ट्रस्ट में वित्तीय गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। ट्रस्ट में अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहे आनंद परमार के खिलाफ 18.30 लाख रुपए की धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने की शिकायत जाम साहब के निजी सहायक नरेंद्रसिंह जाडेजा ने पुलिस में दर्ज कराई।

शिकायत के मुताबिक, आनंद परमार 7 साल से ट्रस्ट में अकाउंटेंट का काम संभाल रहे थे। कर्मचारियों के वेतन बिल बनाने के अलावा, वे बैंक से जुड़े लेन-देन के लिए भी जिम्मेदार थे। आरोप है कि 2023 से फरवरी 2026 तक आरोपी ने वेतन बिल से ज़्यादा रकम ट्रस्ट के बैंक अकाउंट के चेक और जाम साहब के निजी बैंक खाते में जमा की थी। शिकायत के मुताबिक, जाम साहब की जानकारी के बिना रकम बदल दी गई और उनके हस्ताक्षर ले लिए गए।

शिकायत के मुताबिक, इस तरह आरोपी ने अपने बैंक खाते में 7.50 लाख रुपए और पत्नी एकता परमार के बैंक खाते में 10.80 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इस तरह, आरोप है कि कुल 18.30 लाख रुपए का इस्तेमाल निजी कामों के लिए किया गया।

बैंक स्टेटमेंट के सत्यापन के दौरान यह गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद, जाम साहब ने आरोपी से रकम वापस मांगी। आरोपी के रकम वापस करने का भरोसा देने के बावजूद, अब तक रकम वापस न करने पर आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

शिकायत में कहा गया है कि जाम साहब की खराब सेहत के कारण, उन्होंने अपने निजी सहायक नरेंद्रसिंह जाडेजा को उनकी ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए लिखित इजाज़त दी थी। फिलहाल, पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है।