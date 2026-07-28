धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भाजपा का एक और बड़ा बयान, CJP से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट को बताया मनगढ़ंत

बीजेपी ने साफ कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो कहानियां चल रही हैं, वे पूरी तरह से गलत हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि सरकार ने पहले उनके पोर्टफोलियो में बदलाव का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सीजेपी ने उसे ठुकरा दिया, जिसके बाद इस्तीफा आया। पार्टी ने इसे खारिज कर दिया। भाजपा ने कहा- कोई ऐसा प्रस्ताव था ही नहीं। लोग बस सनसनी फैलाना चाहते हैं।