पेपर लीक पर सरकार का नया कानून कितना सख्त? बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में बताई पूरी रणनीति

लोक परीक्षा संशोधन बिल में कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक करने पर पहले 5 साल की सजा का प्रावधान था जिसे अब बढ़ाकर 10 साल किया गया है। इसके अलावा पेपर लीक करने वाले आरोपियों पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाए जाने का प्रावधान है। सख्त सजा को प्रावधान होने से पेपर लीक माफिया पर बड़ा प्रहार होगा।