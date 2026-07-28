धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचा लिया, संसद में बोले अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने पेपर लीक की घटनाओं का सिलसिलेवार जिक्र करते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का असर सिर्फ लाखों छात्रों तक सीमित नहीं रहता बल्कि उनके परिवार भी इससे प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि कई परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद अदालतों के हस्तक्षेप से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं। सपा प्रमुख ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) समेत कई भर्ती परीक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी बार-बार पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने NTA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने परीक्षा व्यवस्था की अहम जिम्मेदारियां आउटसोर्स कर दी हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, 'जो लोग चढ़ावा नहीं बचा सके, वे पेपर लीक कैसे बचाएंगे?' साथ ही उन्होंने मांग की कि सरकार बताए कि NTA में वे कौन लोग थे जिनकी वजह से कथित अनियमितताएं सामने आईं।