धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर गौरव गोगोई का तंज, बोले- ऐसा स्वागत हुआ जैसे पाकिस्तान से जंग जीतकर लौटे हों

Gaurav Gogoi Attacks BJP in Lok Sabha: लोकसभा में मंगलवार को एंटी पेपर लीक पर चर्चा हो रही है। इस दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एनडीए सांसदों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन और नीट पेपर लीक विवाद के बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस्तीफे के बाद जब वह सोमवार को संसद पहुंचे तो बीजेपी सांसदों ने उनका स्वागत ऐसे किया, मानो वह पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीतकर लौटे हों।