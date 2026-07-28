28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

बांकीपुर उपचुनाव: जब आमने-सामने आए तेजस्वी यादव और पवन सिंह के रोड शो, BJP कार्यकर्ताओं ने उड़ाए पर्चे

Bankipur bypoll road show: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन पटना में तेजस्वी यादव और भाजपा के रोड शो आमने-सामने आ गए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के काफिले की ओर प्रचार पर्चे उड़ाए, जबकि पवन सिंह और तेजस्वी यादव ने एक-दूसरे का अभिवादन भी किया।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jul 28, 2026

bankipur bypoll

तेजस्वी यादव और पवन सिंह (फोटो- Tejashwi Yadav and pawan singh X)

Bankipur Bypoll: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन पटना की सड़कों पर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर थी। प्रचार के आखिरी घंटों में जब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, तो पटना के पुलिस लाइन चौराहे के पास एक ऐसा पल आया जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और BJP के स्टार प्रचारक पवन सिंह के रोड शो आमने-सामने आ गए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ नारे लगाए और BJP समर्थकों ने विरोधी काफिले की ओर प्रचार के पर्चे फेंके, वहीं तेजस्वी यादव और पवन सिंह ने हाथ जोड़कर एक-दूसरे का अभिवादन किया।

पुलिस लाइन चौराहे पर RJD और BJP की प्रचार गाड़ियां आमने-सामने आईं

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव RJD उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से बांकीपुर के अलग-अलग इलाकों में प्रचार गाड़ी से घूम रहे थे। जब उनका काफिला पुलिस लाइन चौराहे पर पहुंचा, तो दूसरी तरफ से BJP उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में एक बड़ा रोड शो वहां पहुंचा।

BJP की प्रचार गाड़ी पर भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, विधायक संजीव चौरसिया और उम्मीदवार नीरज सिन्हा सवार थे। दोनों विरोधी पार्टियों के रोड शो के एक ही चौराहे पर आमने-सामने आने से इलाके में हलचल मच गई। दोनों रैलियों में ढोल-नगाड़ों और पार्टी के झंडों के साथ हजारों समर्थक शामिल थे। इस दौरान दोनों तरफ के समर्थकों ने अपनी-अपनी पार्टी के झंडे लहराए और जोर-जोर से नारे लगाए।

BJP कार्यकर्ताओं ने पर्चे उछाले

जैसे ही तेजस्वी यादव की गाड़ी BJP की प्रचार गाड़ी के पास से गुजरी, BJP कार्यकर्ताओं का जोश अचानक बढ़ गया। उत्साहित NDA कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के काफिले की तरफ अपनी पार्टी के प्रचार पर्चे उछालने शुरू कर दिए।

चौराहे पर हवा में सैकड़ों पर्चे उड़ने लगे और कुछ सेकंड के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। RJD कार्यकर्ताओं ने जोर-जोर से नारेबाजी की। हालांकि, हालात बिगड़ने से पहले ही, वहां मौजूद पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रास्ता साफ कराया और दोनों रैलियों की गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से सुनिश्चित की।

पवन सिंह और तेजस्वी ने हाथ जोड़कर एक-दूसरे का अभिवादन किया

जब पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर पर्चे उछाल रहे थे, तभी BJP की प्रचार गाड़ी पर खड़े भोजपुरी स्टार पवन सिंह की नजर तेजस्वी यादव पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। जवाब में, RJD नेता तेजस्वी यादव ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े और पवन सिंह के अभिवादन का जवाब दिया।

साउथ कोरिया में अमेरिकी एयर बेस पर जहरीला केमिकल लीक; प्योंगटेक में मची अफरा-तफरी, इमरजेंसी इवेक्यूएशन अलर्ट जारी

ये भी पढ़ें
White Phosphorus Leak US Osan Air Base

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

28 Jul 2026 04:24 pm

Published on:

28 Jul 2026 04:22 pm

Hindi News / National News / बांकीपुर उपचुनाव: जब आमने-सामने आए तेजस्वी यादव और पवन सिंह के रोड शो, BJP कार्यकर्ताओं ने उड़ाए पर्चे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

नए शिक्षा मंत्री और प्रियंका गांधी के बीच सदन में बहस, हंगामे के बाद स्पीकर ने कांग्रेस सांसद का बयान रिकॉर्ड से हटाया

Priyanka Gandhi Vadra
राष्ट्रीय

Gujarat News: पति-पत्नी और बेटा, जब घर से एक साथ उठीं तीन अर्थियां, सांत्वना देने वाले भी फफक कर रो पड़े

Rajkot Suicide Case
अहमदाबाद

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का CJP ने किया स्वागत, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी, कंगना रनौत के बयान पर भी किया पलटवार

Saurav Das
राष्ट्रीय

बांकीपुर उपचुनाव: नीतीश कुमार को क्यों जारी करनी पड़ी वीडियो अपील? शिवानंद तिवारी ने बताई वजह

bankipur bypoll
राष्ट्रीय

‘किसके आदेश पर चली पैलेट गन, गृह मंत्री जवाब दें’, लोकसभा में भड़कीं प्रियंका गांधी, पीएम मोदी को भी घेरा

Priyanka Gandhi in Lok Sabha
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.