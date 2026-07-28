बांकीपुर उपचुनाव: जब आमने-सामने आए तेजस्वी यादव और पवन सिंह के रोड शो, BJP कार्यकर्ताओं ने उड़ाए पर्चे

तेजस्वी यादव और पवन सिंह (फोटो- Tejashwi Yadav and pawan singh X)
Bankipur Bypoll: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन पटना की सड़कों पर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर थी। प्रचार के आखिरी घंटों में जब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, तो पटना के पुलिस लाइन चौराहे के पास एक ऐसा पल आया जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और BJP के स्टार प्रचारक पवन सिंह के रोड शो आमने-सामने आ गए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ नारे लगाए और BJP समर्थकों ने विरोधी काफिले की ओर प्रचार के पर्चे फेंके, वहीं तेजस्वी यादव और पवन सिंह ने हाथ जोड़कर एक-दूसरे का अभिवादन किया।
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव RJD उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से बांकीपुर के अलग-अलग इलाकों में प्रचार गाड़ी से घूम रहे थे। जब उनका काफिला पुलिस लाइन चौराहे पर पहुंचा, तो दूसरी तरफ से BJP उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में एक बड़ा रोड शो वहां पहुंचा।
BJP की प्रचार गाड़ी पर भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, विधायक संजीव चौरसिया और उम्मीदवार नीरज सिन्हा सवार थे। दोनों विरोधी पार्टियों के रोड शो के एक ही चौराहे पर आमने-सामने आने से इलाके में हलचल मच गई। दोनों रैलियों में ढोल-नगाड़ों और पार्टी के झंडों के साथ हजारों समर्थक शामिल थे। इस दौरान दोनों तरफ के समर्थकों ने अपनी-अपनी पार्टी के झंडे लहराए और जोर-जोर से नारे लगाए।
जैसे ही तेजस्वी यादव की गाड़ी BJP की प्रचार गाड़ी के पास से गुजरी, BJP कार्यकर्ताओं का जोश अचानक बढ़ गया। उत्साहित NDA कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के काफिले की तरफ अपनी पार्टी के प्रचार पर्चे उछालने शुरू कर दिए।
चौराहे पर हवा में सैकड़ों पर्चे उड़ने लगे और कुछ सेकंड के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। RJD कार्यकर्ताओं ने जोर-जोर से नारेबाजी की। हालांकि, हालात बिगड़ने से पहले ही, वहां मौजूद पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रास्ता साफ कराया और दोनों रैलियों की गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से सुनिश्चित की।
जब पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर पर्चे उछाल रहे थे, तभी BJP की प्रचार गाड़ी पर खड़े भोजपुरी स्टार पवन सिंह की नजर तेजस्वी यादव पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। जवाब में, RJD नेता तेजस्वी यादव ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े और पवन सिंह के अभिवादन का जवाब दिया।
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