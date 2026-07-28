बांकीपुर उपचुनाव: जब आमने-सामने आए तेजस्वी यादव और पवन सिंह के रोड शो, BJP कार्यकर्ताओं ने उड़ाए पर्चे

Bankipur Bypoll: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन पटना की सड़कों पर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर थी। प्रचार के आखिरी घंटों में जब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, तो पटना के पुलिस लाइन चौराहे के पास एक ऐसा पल आया जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और BJP के स्टार प्रचारक पवन सिंह के रोड शो आमने-सामने आ गए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ नारे लगाए और BJP समर्थकों ने विरोधी काफिले की ओर प्रचार के पर्चे फेंके, वहीं तेजस्वी यादव और पवन सिंह ने हाथ जोड़कर एक-दूसरे का अभिवादन किया।