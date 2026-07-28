संसद में पेपर लीक पर छिड़ी बहस, अखिलेश यादव बोले, इमरजेंसी में नहीं- इस बार छात्रों पर छोड़ा करंट

Lok Sabha Debate: लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा जारी है। चर्चा के दौरान विपक्ष के सांसदों ने पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलन में सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा के दौरान विपक्ष को देश में पूर्व में लगी इमरजेंसी की याद दिलाते हुए कहा कि छात्रों की बात सुनकर संशोधन बिल लाना क्या गलत है।