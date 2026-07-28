‘किसके आदेश पर चली पैलेट गन, गृह मंत्री जवाब दें’, लोकसभा में भड़कीं प्रियंका गांधी, पीएम मोदी को भी घेरा

लोकसभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस कानून में अब संशोधन किया जा रहा है वह वर्ष 2024 में ही लागू हो चुका था लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक के मामलों में किसी आरोपी को सजा नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की पहचान सार्वजनिक की जा रही है जबकि पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ उसी तरह की कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस सांसद ने कहा कि केवल नई समितियां बनाना या नए वादे करना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी और शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं का विश्वास केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि प्रभावी कार्रवाई से जीता जा सकता है। उनके भाषण के दौरान कई टिप्पणियों पर सत्तापक्ष ने आपत्ति जताई जिस पर सदन में नोकझोंक भी देखने को मिली।