‘फोन से वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, दिल का एंगल बदलिए’, लोकसभा में पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी का तीखा तंज

Monsoon Session: लोकसभा में मंगलवार को लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंक गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा तंज कसा। दिल्ली और देशभर में हुए छात्र आंदोलन को लेकर पीएम मोदी के एक ​वीडियो पर प्रियंका गांधी ने कहा कि, फोन से वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, दिल का एंगल बदलिए।