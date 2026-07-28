Gujarat News: पति-पत्नी और बेटा, जब घर से एक साथ उठीं तीन अर्थियां, सांत्वना देने वाले भी फफक कर रो पड़े

तीनों को तत्काल राजकोट सिविल अस्पताल ले जाया गया। उपचार शुरू होते ही स्मिता की मौत हो गई। इसके बाद पति और बेटे ने भी दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार विषाक्त खाने के बाद निशीत ने अपने एक मित्र को इस बारे में जानकारी दी। मित्र ने तत्काल परिवार के अन्य सदस्यों को सूचित किया, जिसके बाद तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।