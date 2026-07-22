हर साल करोड़ों लोगों की जान ले रही Heart Disease, WHO और CDC ने बताए सबसे बड़े खतरे

हाई ब्लड प्रेशर को डॉक्टर साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि इसके कोई साफ लक्षण नहीं दिखते लेकिन यह अंदर ही अंदर नसों को नुकसान पहुंचाता रहता है। जब खून का दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो दिल को शरीर में खून पंप करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि आगे चलकर दिल की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।