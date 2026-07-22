Early Signs of Cancer: बिना वजह वजन घटना से लेकर लगातार थकान तक, जॉन हॉपकिंस मेडिसिन ने बताया ये 5 लक्षण हो सकते हैं कैंसर का संकेत

अगर आप न तो कोई डाइटिंग कर रहे हैं और न ही जिम में पसीना बहा रहे हैं, फिर भी आपका वजन तेजी से गिर रहा है, तो यह चिंता की बात है। बिना किसी कोशिश के अचानक 4 से 5 किलो या उससे ज्यादा वजन कम हो जाना शरीर के अंदर किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। कैंसर के सेल्स अक्सर शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे वजन तेजी से घटने लगता है।