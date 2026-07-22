2 हफ्ते से पैर का घाव नहीं भर रहा? यह Leg Ulcer हो सकता है, NHS से जानें कारण

Leg Ulcer Symptoms: शरीर पर कोई छोटी-मोटी चोट या खरोंच लग जाना बेहद आम बात है। आमतौर पर 4-5 दिनों में घाव सूखने लगता है और हफ्ता-दस दिन में चमड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन, अगर आपके पैर में लगा कोई घाव या चोट 2 हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी नहीं भर रही है, तो इसे मामूली समझकर अनदेखा न करें। नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के मुताबिक, लंबे समय तक न भरने वाला पैर का यह घाव लेग अल्सर (Leg Ulcer) हो सकता है। आइए समझते हैं कि लेग अल्सर क्या होता है, यह क्यों होता है और इससे राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए।