22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

स्वास्थ्य

2 हफ्ते से पैर का घाव नहीं भर रहा? यह Leg Ulcer हो सकता है, NHS से जानें कारण

Leg Ulcer Cause: 2 हफ्ते से पैर का घाव नहीं भर रहा तो यह Leg Ulcer का इशारा हो सकता है! NHS की रिपोर्ट के आधार पर समझें इसके लक्षण, डायबिटीज से इसका कनेक्शन और इससे बचाव के उपाय।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 22, 2026

Wound on leg not healing after 2 weeks,NHS leg ulcer guidelines,Venous leg ulcer treatment,Why is my leg wound not healing,

2 हफ्ते से पैर का घाव नहीं भर रहा तो यह Leg Ulcer का इशारा हो सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Leg Ulcer Symptoms: शरीर पर कोई छोटी-मोटी चोट या खरोंच लग जाना बेहद आम बात है। आमतौर पर 4-5 दिनों में घाव सूखने लगता है और हफ्ता-दस दिन में चमड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन, अगर आपके पैर में लगा कोई घाव या चोट 2 हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी नहीं भर रही है, तो इसे मामूली समझकर अनदेखा न करें। नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के मुताबिक, लंबे समय तक न भरने वाला पैर का यह घाव लेग अल्सर (Leg Ulcer) हो सकता है। आइए समझते हैं कि लेग अल्सर क्या होता है, यह क्यों होता है और इससे राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए।

लेग अल्सर (Leg Ulcer) क्या है?

लेग अल्सर पैरों (खासकर घुटने के नीचे या टखने के पास) में होने वाला एक ऐसा घाव या छाला है, जिसे ठीक होने में 2 हफ्ते से ज्यादा समय लगता है।आमतौर पर जब पैर में चोट लगती है, तो खून के बहाव के साथ शरीर खुद उस घाव को भरने लगता है। लेकिन जब पैरों की नसों (veins or arteries) में खून का दौरा ठीक से नहीं हो पाता, तो उस जगह की चमड़ी कमजोर होने लगती है और वहां एक गहरा घाव बन जाता है जो खुद-ब-खुद आसानी से ठीक नहीं होता।

लेग अल्सर के लक्षण: इसे कैसे पहचानें?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अगर आपके पैर में घाव है और उसके आसपास नीचे दिए गए लक्षण दिख रहे हैं, तो यह लेग अल्सर का संकेत हो सकता है;

  • चोट या घाव 2 हफ्ते से ज्यादा समय से वैसा का वैसा ही है।
  • टखनों या पैरों में लगातार सूजन बनी रहना।
  • चमड़ी का रंग बदलना।
  • चमड़ी का सख्त या कठोर होना।
  • पैर में दर्द और ऐंठन होना।
  • घाव से पानी या मवाद (pus) जैसा रिसाव होना और बदबू आना।

इसके मुख्य कारण (Causes)

1. वेनस लेग अल्सर (Venous Leg Ulcer- सबसे आम कारण)- यह तब होता है जब पैरों की नसों के वाल्व (Valves) कमजोर हो जाते हैं। आमतौर पर नसें खून को वापस दिल की तरफ भेजती हैं, लेकिन वाल्व खराब होने पर खून पैर की निचली नसों में ही जमा होने लगता है। इससे नसों में दबाव बढ़ता है और चमड़ी कटकर घाव बन जाती है।

2. आर्टेरियल लेग अल्सर (Arterial Leg Ulcer)- यह तब होता है जब पैरों तक ऑक्सीजन और ताजा खून पहुंचाने वाली धमनियां (arteries) सख्त या ब्लॉक हो जाती हैं। खून की सप्लाई कम होने से वहां की टिश्यूज (तंतु) मरने लगते हैं और घाव बन जाता है।

3. डायबिटीज (Diabetes)- शुगर के मरीजों में नसों को नुकसान पहुंचता है और खून का बहाव धीमा पड़ जाता है। इस वजह से शुगर के मरीजों में पैरों का छोटा सा घाव भी लेग अल्सर का रूप ले लेता है।

4. अन्य कारण- ज्यादा वजन (मोटापा), सिगरेट पीना, बढ़ती उम्र, गतिहीन जीवनशैली (दिनभर बैठे रहना) या पहले कभी पैरों में खून का थक्का (DVT/Blood Clot) जमना।

अगर 2 हफ्ते से घाव न भरे तो क्या करें?

  • डॉक्टर से जांच करवाएं।
  • कंप्रेशन बैंडेज (Compression Bandage) का प्रयोग करें।
  • घाव की सफाई और ड्रेसिंग।
  • जब भी बैठें या सोएं, पैर के नीचे तकिया लगाकर उसे दिल के लेवल से थोड़ा ऊपर रखें।
  • अगर डॉक्टर ने मना न किया हो, तो रोजाना थोड़ी देर वॉक करें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Klinefelter Syndrome क्या है? एनएचएस ने बताया पुरुषों में बांझपन और कम टेस्टोस्टेरोन की वजह बन सकती है यह जेनेटिक स्थिति

ये भी पढ़ें
Klinefelter syndrome male infertility,What is Klinefelter syndrome, Low testosterone Klinefelter syndrome

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

22 Jul 2026 07:00 am

Hindi News / Health / 2 हफ्ते से पैर का घाव नहीं भर रहा? यह Leg Ulcer हो सकता है, NHS से जानें कारण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

LDL Cholesterol क्या होता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए कितना होना चाहिए इसका लेवल और इसके बढ़ने से किन बिमारियों का खतरा

What is LDL cholesterol, Cleveland clinic LDL cholesterol levels, High LDL cholesterol risks,
स्वास्थ्य

Klinefelter Syndrome क्या है? एनएचएस ने बताया पुरुषों में बांझपन और कम टेस्टोस्टेरोन की वजह बन सकती है यह जेनेटिक स्थिति

Klinefelter syndrome male infertility,What is Klinefelter syndrome, Low testosterone Klinefelter syndrome
स्वास्थ्य

Dengue Vaccine QDENGA Price: भारत डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी, रु6000-12000 में लग सकता है एक शॉट, फिजिशियन से जानें 2 डोज का तरीका

Dengue vaccine price in India,Qdenga vaccine dosage and cost,First dengue vaccine India approval,
स्वास्थ्य

Period Blood Color Chart: पीरियड ब्लड का रंग बदलना क्या है नॉर्मल? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए कौन-सा रंग क्या संकेत देता है

Period blood color meaning ,Different period blood colors,Period blood color chart,
स्वास्थ्य

Cancer का कौन-सा प्रकार सबसे ज्यादा घातक है, WHO और वेरीवेल हेल्थ से जानें किन संकेतों को न करें नजरअंदाज

Deadliest cancers with low survival rate,Silent killer cancers and symptoms,Most aggressive types of cancer,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.