Klinefelter Syndrome क्या है? एनएचएस ने बताया पुरुषों में बांझपन और कम टेस्टोस्टेरोन की वजह बन सकती है यह जेनेटिक स्थिति

इसे समझने के लिए हमें शरीर के क्रोमोसोम (chromosomes) को समझना होगा। हमारे शरीर में लिंग का फैसला क्रोमोसोम करते हैं, आमतौर पर महिलाओं में XX क्रोमोसोम होते हैं। पुरुषों में XY क्रोमोसोम होते हैं। मेयो क्लिनिक के अनुसार, जब किसी लड़के का जन्म एक अतिरिक्त (extra) X क्रोमोसोम के साथ होता है, तो उस स्थिति को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम (XXY) कहा जाता है। पुरुषों में जहां XY क्रोमोसोम का जोड़ा होता है, वहीं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित पुरुष के शरीर की कोशिकाओं में XXY का कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस एक X क्रोमोसोम की वजह से शरीर में पुरुषों वाले हार्मोन (टेस्टोस्टेरोन) का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता।