आप भी पी रहें हैं बीयर? सावधान! पुरुषों में बढ़ सकते हैं फीमेल हॉर्मोन्स, शरीर में होंगे ये चौंकाने वाले बदलाव

Beer Side Effects: भीषण गर्मी का मौसम शुरू होते ही लोगों का झुकाव ठंडी ड्रिंक्स की तरफ बढ़ जाता है। दोस्तों के साथ पार्टी हो या ऑफिस के बाद की थकान, कई पुरुष ठंडी बीयर (Chilled Beer) को सबसे अच्छा विकल्प मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह 'कूल' दिखने वाली आदत आपके शरीर के भीतर एक 'हॉर्मोनल जंग' छेड़ सकती है? हालिया रिपोर्ट्स और रिसर्च में डराने वाले खुलासे हुए हैं कि ज्यादा बीयर पीने से पुरुषों में फीमेल हॉर्मोन्स का स्तर बढ़ सकता है।