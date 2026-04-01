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Liquor Price Update: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! देशी शराब के दाम जस के तस, बियर की कीमत बढ़ी

Chhattisgarh Liquor Price: छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने नई शराब दरें लागू की हैं। प्रीमियम विदेशी शराब की कीमतों में ₹1000 तक की कटौती की गई है, जबकि बियर और कुछ मिड-रेंज ब्रांड्स महंगे हुए हैं।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 01, 2026

छत्तीसगढ़ में शराब की नई रेट लिस्ट जारी (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ में शराब की नई रेट लिस्ट जारी (photo source- Patrika)

Liquor Price Update: छत्तीसगढ़ में शराब उपभोक्ताओं के लिए इस बार की नई आबकारी दरें कई मायनों में अहम बदलाव लेकर आई हैं। राज्य सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी नई रेट लिस्ट के तहत जहां एक ओर महंगी विदेशी शराब (इम्पोर्टेड और प्रीमियम ब्रांड्स) की कीमतों में उल्लेखनीय कमी की गई है, वहीं दूसरी ओर बियर और कुछ मिड-रेंज शराब ब्रांड्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस फैसले का असर अलग-अलग वर्ग के उपभोक्ताओं पर अलग तरीके से पड़ने की संभावना है।

Liquor Price Update: इन उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ

नई दरों के अनुसार प्रीमियम श्रेणी की शराब की कीमतों में करीब 500 से लेकर 1000 रुपये तक की कमी की गई है। इससे उन उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा जो हाई-एंड ब्रांड्स का सेवन करते हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल प्रीमियम सेगमेंट में बिक्री बढ़ेगी, बल्कि दूसरे राज्यों से होने वाली प्रतिस्पर्धा पर भी असर पड़ेगा। यह भी माना जा रहा है कि कीमतों में कटौती से अवैध शराब या दूसरे राज्यों से तस्करी की प्रवृत्ति पर कुछ हद तक रोक लग सकती है।

इसके विपरीत, बियर और मिड-रेंज शराब ब्रांड्स के दाम बढ़ाए जाने से आम उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। खासकर गर्मियों के मौसम में बियर की मांग अधिक रहती है, ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं की खपत के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इसे राजस्व संतुलन और बाजार नियंत्रण की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि देशी शराब (देशी मदिरा) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी देशी शराब पुराने रेट पर ही उपलब्ध रहेगी। इससे ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत मिली है, क्योंकि इस वर्ग में देशी शराब की खपत अधिक होती है।

नई दरें लागू होते ही पूरे राज्य में शराब दुकानों पर इनके प्रभाव की चर्चा शुरू हो गई है। दुकानदारों का मानना है कि प्रीमियम ब्रांड्स की बिक्री में तेजी आ सकती है, जबकि बियर और मिड-रेंज ब्रांड्स की मांग में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उपभोक्ता भी नई कीमतों के अनुसार अपनी पसंद और बजट में बदलाव कर सकते हैं।

Liquor Price Update: राजस्व में संतुलन बनाने की रणनीति

छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री राज्य सरकार के लिए आय का एक बड़ा स्रोत है। हर वर्ष आबकारी नीति के तहत दरों में संशोधन किया जाता है, जिससे सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के साथ-साथ बाजार की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रख सके। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने शराब नीति में कई बदलाव किए हैं, जिनमें सरकारी दुकानों के माध्यम से बिक्री, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और अवैध शराब पर नियंत्रण जैसे कदम शामिल हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में प्रीमियम और विदेशी शराब की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में देशी शराब का दबदबा बना हुआ है। इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार ने प्रीमियम शराब को सस्ता कर इस सेगमेंट को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। वहीं, बियर और मिड-रेंज ब्रांड्स के दाम बढ़ाकर राजस्व में संतुलन बनाने की रणनीति अपनाई गई है।

इसके अलावा, सरकार का उद्देश्य यह भी है कि राज्य के भीतर ही उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर शराब उपलब्ध कराई जाए, ताकि अन्य राज्यों से खरीद या अवैध तस्करी की प्रवृत्ति को कम किया जा सके। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन नई दरों का असर राज्य के कुल राजस्व, उपभोक्ता व्यवहार और शराब बाजार की संरचना पर किस तरह पड़ता है।

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Published on:

01 Apr 2026 09:13 am

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