Liquor Price Update: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! देशी शराब के दाम जस के तस, बियर की कीमत बढ़ी

नई दरों के अनुसार प्रीमियम श्रेणी की शराब की कीमतों में करीब 500 से लेकर 1000 रुपये तक की कमी की गई है। इससे उन उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा जो हाई-एंड ब्रांड्स का सेवन करते हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल प्रीमियम सेगमेंट में बिक्री बढ़ेगी, बल्कि दूसरे राज्यों से होने वाली प्रतिस्पर्धा पर भी असर पड़ेगा। यह भी माना जा रहा है कि कीमतों में कटौती से अवैध शराब या दूसरे राज्यों से तस्करी की प्रवृत्ति पर कुछ हद तक रोक लग सकती है।