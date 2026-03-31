CG Crime News: सरेंडर से पहले ही दबोचा गया कुख्यात बदमाश, सालों से चला रहा था अवैध शराब-जुआ का कारोबार

CG Crime News: रायपुर के गंज इलाके में लंबे समय से अवैध गतिविधियों का संचालन कर रहे कुख्यात बदमाश दीपक मुदलियार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही क्राइम ब्रांच और गंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि दीपक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पहुंच सकता है।