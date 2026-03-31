CG Crime News: सरेंडर से पहले ही दबोचा गया कुख्यात बदमाश, सालों से चला रहा था अवैध शराब-जुआ का कारोबार

सरेंडर से पहले ही दबोचा गया कुख्यात बदमाश (photo source- Patrika)
CG Crime News: रायपुर के गंज इलाके में लंबे समय से अवैध गतिविधियों का संचालन कर रहे कुख्यात बदमाश दीपक मुदलियार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही क्राइम ब्रांच और गंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि दीपक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पहुंच सकता है।
इसी आधार पर एसीपी कोतवाली के नेतृत्व में टीम ने कोर्ट परिसर के आसपास जाल बिछाया और उसे पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया। इसके बाद आरोपी को तुरंत अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, दीपक मुदलियार गंज क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ और नशीले पदार्थों के कारोबार का बड़ा संचालक था। उसने इलाके में एक मजबूत नेटवर्क खड़ा कर रखा था, जिसके जरिए लंबे समय से गैरकानूनी गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। कई बार कार्रवाई के बावजूद उसका नेटवर्क सक्रिय बना हुआ था, जिससे पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह अपने गिरोह के जरिए लोगों को धमकाकर अपना वर्चस्व बनाए रखता था। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब उसके पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है।
इस कार्रवाई के बाद गंज इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की इस पहल की सराहना की है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत दें, ताकि ऐसे गिरोहों पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके।
CG Crime News: रायपुर के गंज क्षेत्र को लंबे समय से संवेदनशील इलाकों में गिना जाता रहा है, जहां अवैध शराब, जुआ और नशे के कारोबार की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। शहरी विस्तार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में इस तरह के नेटवर्क अक्सर स्थानीय स्तर पर मजबूत जड़ें जमा लेते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में रायपुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर ऐसे संगठित अपराधों के खिलाफ अभियान तेज किया है। इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई, संयुक्त छापेमारी और सख्त कानूनी कदमों के जरिए इन नेटवर्क्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दीपक मुदलियार की गिरफ्तारी को इसी अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे इलाके में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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