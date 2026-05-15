छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद 17 मई से फिर बढ़ेगी गर्मी, रायपुर और दुर्ग संभाग में हीटवेव अलर्ट जारी

Chhattisgarh weather News: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम तेजी से बदलता नजर आ रहा है। शुक्रवार सुबह राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। लंबे समय से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है। रायपुर, दुर्ग और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम में आई इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई है और लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि मौसम विभाग ने आगे भी परिवर्तन की संभावना जताई है।