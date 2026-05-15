छत्तीसगढ़ में HPV वैक्सीनेशन को लेकर बना डर, अब तक सिर्फ 4% लोगों को लगा टीका

HPV vaccine in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए निःशुल्क HPV वैक्सीनेशन अभियान की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य देशभर में 26वें स्थान पर पहुंच गया है और अब तक केवल 4 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा हो सका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य 14 से 15 वर्ष की किशोरियों को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता की कमी अभियान की मुख्य चुनौती बनी हुई है।