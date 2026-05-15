Sangeeta Ketan Shah Case: FIR के बीच संगीता शाह ने DSP पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप, आम सूचना जारी कर कही बड़ी बात

संगीता शाह के अनुसार, वर्ष 2013-14 में विशाल सोन दुर्ग जिले के विभिन्न थानों में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। इसी दौरान उनकी पहचान संगीता शाह और उनकी कंपनी के अधिकारियों से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत में उन्हें विशाल सोन की मंशा का अंदाजा नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीतिक पहुंच और प्रभाव का इस्तेमाल कर खुद को भाजपा से जुड़ा प्रभावशाली व्यक्ति बताना शुरू कर दिया। संगीता शाह का कहना है कि विशाल सोन ने उन्हें वैशाली नगर विधानसभा सीट से भाजपा टिकट दिलाने का भरोसा दिलाया था।