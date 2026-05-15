18 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मियों का बड़ा आंदोलन, डोर-टू-डोर कचरा सेवा बंद, रायपुर में बढ़ी चिंता

Raipur sanitation strike: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सफाई व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने वाले वाहन चालक और हेल्पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये सभी कर्मचारी रामकी कंपनी के तहत कार्यरत हैं और अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे काम बंद रखेंगे। हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने और नागरिकों को असुविधा होने की आशंका है।