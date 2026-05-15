Petrol Price Hiked: पेट्रोल 5 रुपए महंगा! कई जगह ईंधन भी खत्म, रायपुर-बिलासपुर समेत इन शहरों में मचा हाहाकार

Petrol Price Hiked: देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद इसका असर अब छत्तीसगढ़ में भी साफ दिखाई देने लगा है। राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कई जगह हालात ऐसे हैं कि वाहन चालकों को सुबह से ही लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कुछ पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म होने के कारण 'ड्राई आउट' की स्थिति बन गई है। वहीं राजधानी की बात करें तो राजधानी रायपुर में 103.58 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल रहा, डीजल की कीमत 96.57 रुपए है। लेकिन निजी कंपनी जियो ने 5 रुपए लीटर तक रेट बढ़ाया है।