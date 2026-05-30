ANTF New Appointments: रायपुर ANTF में बड़ा फेरबदल, 11 अधिकारियों-कर्मचारियों को मिली नई जिम्मेदारी

जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक सुनील दास, उप निरीक्षक अतुलेश राय, प्रधान आरक्षक जयदेव सोम और जसवंत सोनी को एएनटीएफ में यथावत रखा गया है। इसके अलावा विभिन्न थाना क्षेत्रों और शाखाओं से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इनमें थाना खमतराई से आरक्षक प्रदीप यादव, यातायात शाखा से प्रदीप साहू, थाना सिविल लाइन से महेन्द्र वर्मा, थाना राजेंद्र नगर से अंकुश नंदा, थाना तेलीबांधा से सुमीत राणा और थाना खम्हारडीह से महेन्द्र पाल साहू को एएनटीएफ में पदस्थ किया गया है। वहीं एसीसीयू में पदस्थ आरक्षक राजकुमार देवांगन को भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।