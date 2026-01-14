Raipur Commissioner: कौन बनेगा रायपुर का पहला कमिश्नर? बंद लिफाफे में नाम, सरकार जल्द करेगी घोषणा

कमिश्नर के पदभार ग्रहण करने के बाद संसाधन और बल की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस संबंध में पीएचक्यू से सभी जिलों में उपलब्ध बल, रिजर्व फोर्स, प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों की जानकारी मांगी गई है। इसके आधार पर पुलिस थानों, ट्रैफिक, बंदी सुरक्षा और पुलिस लाइंस में रिजर्व बल की संख्या को तय किया जाएगा। बता दें कि इस समय रायपुर जिले में 3900 का बल और करीब रक्षित केंद्र में 800 रिजर्व बल है। उक्त सभी को जरूरत के अनुसार ड्यूटी पर तैनात किया जाता है।