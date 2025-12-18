जिले में 15 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, SP ने जारी किया तबादला सूची, देखें List

CG Police Transfer: बिलासपुर पुलिस विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने जिले में तैनात 15 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल में 2 असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI), 5 हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल शामिल हैं।