बिलासपुर

जिले में 15 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, SP ने जारी किया तबादला सूची, देखें List

CG Police Transfer: बिलासपुर पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसपी रजनेश सिंह ने 2 एएसआई, 5 हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल सहित कुल 15 पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं।

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 18, 2025

15 पुलिसकर्मियों के तबादले (photo source- Patrika)

15 पुलिसकर्मियों के तबादले (photo source- Patrika)

CG Police Transfer: बिलासपुर पुलिस विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने जिले में तैनात 15 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल में 2 असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI), 5 हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल शामिल हैं।

जारी आदेश के अनुसार, प्रशासनिक ज़रूरतों और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए इन पुलिस अधिकारियों को अलग-अलग पुलिस स्टेशनों और यूनिट्स में नई पोस्टिंग दी गई है।

CG Police Transfer: पुलिस विभाग का कहना है कि इन ट्रांसफर का मकसद कानून-व्यवस्था को और मज़बूत करना और पुलिसिंग को ज़्यादा असरदार बनाना है। ट्रांसफर आदेश के बाद, संबंधित पुलिस अधिकारियों को तुरंत अपनी नई पोस्टिंग पर ड्यूटी संभालने का निर्देश दिया गया है।

Published on:

18 Dec 2025 10:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / जिले में 15 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, SP ने जारी किया तबादला सूची, देखें List

