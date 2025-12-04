4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

रायगढ़

Police constable death: ट्रांसफर से पहले मौत! प्रधान आरक्षक को गोली लगने से बढ़ा सस्पेंस, मौके पर थे दो जवान

Police constable death: छत्तीसगढ़ में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से प्रधान आरक्षक की संदिग्ध मौत हो गई। घटना के समय दो अन्य जवान भी मौजूद थे।

4 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 04, 2025

प्रधान आरक्षक को गोली लगने से मौत (photo source- Patrika)

प्रधान आरक्षक को गोली लगने से मौत (photo source- Patrika)

Police constable death: रायगढ़ के आरपीएफ सुरक्षा पोस्ट में बुधवार की तडक़े ड्यूटी में तैनात आरपीएफ के आरक्षक ने साथी प्रधान आरक्षक के सिर पर एक के बाद एक चार गोली दागते हुए उसकी जान ले ली। इस घटना से क्षेत्र में हडक़ंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही आरपीएफ आईजी व असिस्टेड कमांडर सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है।

Police constable death: सिर पर एक के बाद एक तीन मारी गोली

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के रीवां निवासी पीके मिश्रा प्रधान आरक्षक और जांजगीर जिला के भाटापारा निवासी केएस लदेर आरक्षक के पद पर आरपीएफ पोस्ट रायगढ़ में साढ़े चार पहले पदस्थ हुए थे। मंगलवार की रात को दोनों की नाइट ड्यूटी लगी थी। प्रधान आरक्षक पीके मिश्रा की रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रायगढ़ से किरोड़ीमलनगर तक ओएचई ड्यूटी लगी थी। पीके मिश्रा बाइक से ही गश्त करने निकले।

रात करीब तीन बजे वे आरपीएफ पोस्ट पहुंचे और आफिस की कुर्सी पर बैठे। इस समय आरक्षक केएस लदेर की ड्यूटी आफिस में थी। केएस लदेर कुछ देर बाद मालखाना से रिवाल्वर निकाला और पीके मिश्रा के सिर पर एक के बाद एक तीन गोली मारी। गोली की आवाज सुन कर वहां पर मौजूद अन्य आरक्षकों ने देखा तो बीच-बचाव का करने का प्रयास में लगे, लेकिन उसके हाथ में पिस्टल देख पोस्ट से बाहर निकले। इस बीच आरक्षक लदेर फिर से उनके सिर पर एक गोली चला दी। इससे प्रधान आरक्षक पीके मिश्रा की मौके पर मौत हो गई।

पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए मेकाहारा

Police constable death: गोली मारने के बाद आरोपी आरक्षक केएस लदेर शव के पास ही बैठा रहा। इधर आरपीएफ के अन्य जवानों ने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। मामले की जानकारी मिलते ही आरपीएफ पोस्ट प्रभारी कुलदीप कुमार व अन्य स्टाफ मौके पर पहुंच कर पिस्टल को अपने कब्जे में लेते हुए आरोपी को हिदासत में लिया। वहीं इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी। दोपहर बाद उच्चाधिकारियों के पहुंचने के बाद मृतक का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा लेकर गए।

पोस्ट व निवास पर लगी रही भीड़

घटना की जानकारी मिलते के बाद मृतक व आरोपी के क्वार्टर पर और आरपीएफ पोस्ट के बाहर पूरे दिन लोगों की भीड़ लगी रही। इस दौरान विभागीय कर्मचारियों में तरह-तरह की चर्चाएं होती रही।

फारेंसिक टीम रही मौजूद

घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। अधिकारियों का कहना है कि फोरेंसिक जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। मामले की जांच के लिए रेल एसपी व अन्य जीआरपी के अधिकारी जांच में जुट गए हैं। घटना के एक-दो घंटा पहले की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। ताकि कारणों का वास्तिवक पता चल सके।

मृतक की पत्नी पहुंची आरपीएफ पोस्ट

Police constable death: बुधवार को सुबह करीब सात बजे मृतक की पत्नी के इसकी सूचना मिली। उनका रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं मौके से अवगत कराते हुए महिला आरक्षकों द्वारा उनको वापस घर भेजा गया, ताकि पोस्ट में जांच का कार्य प्रभावित न हो सका।

मौके पर पहुंचे आईजी

आरपीएफ पोस्ट पर हुई वारदात को लेकर पूरा महकमा सख्ते में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही बिलासपुर आईजी मुन्वर खुर्शीद और असिस्टेंड कमांडेट एसएन हसन कुछ समय बाद मौके पर पहुंचे। पोस्ट प्रभारी व अन्य जवानों से पूछताछ पर अभी तक किसी तरह के विवाद या घटना का कारण सामने नहीं आया है।

हैदराबाद में है बेटा

मृतक पीके मिश्रा का एक बेटा और एक बेटी है। बेटा हैदराबाद में इंजीनियरिंग कर रहा है, वहीं बेटी रायगढ़ में ही रहकर कक्षा ११वीं की पढ़ाई करती है। घटना की सूचना मृतक के परिवारजनों को दी गई है। ऐसे में अब उनके आने के बाद ही जीआरपी पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करेगी।

घटना के समय दो जवान थे मौजूद

बीती रात पोस्ट में चार जवानों को अलग-अलग ड्यूटी लगी थी। इसमें पीके मिश्रा को ही ओएचई ड्यूटी थी। उनके पास गाड़ी नहीं होने के कारण बाइक से गस्त कर रहे थे, जिससे रात करीब तीन बजे उन्होंने पोस्ट पहुंचे। वहीं दो जवान पोस्ट में मौजूद थे, जो गोली चलाते हुए देखा, लेकिन आरोपी के हाथ में पिस्टल देखकर वे भी सहम गए।

परिवार से मिलने पहुंचे आईजी

Police constable death: पोस्ट में मामले की जानकारी लेने के बाद आईजी मुनव्वर खुर्शीद पहले आरोपी आरक्षक के घर पहुंचे और उसकी पत्नी परिवार से उसके बारे में जानकारी ली। इनके बीच किसी तरह के विवाद होने की जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने मृतक पीके मिश्रा के पत्नी से मिलने उनके सरकारी क्वार्टर पर पहुंचे और दोनों के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई बात सामने नहीं आने पर उन्होंने मृतक के पत्नी को ढांढस बंधाते हुए कहा कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

फरवरी में होना था ट्रांसफर

बताया जा रहा है कि दोनों 2021 के बैच के थे, जिससे दोनों की ट्रेनिंग भी एक साथ हुई थी और उसके बाद अलग-अलग पोस्टिंग हुई। इससे इन दोनों के बीच गहरा दोस्ती भी थी, जिससे आपस में मितान कहकर ही दूसरे को पुकारते थे। करीब साढ़े चार साल पहले रायगढ़ पोस्ट के लिए इनका ट्रांसर्फर हुआ था, तब से दोनों यहां ड्यूटी कर रहे थे। साथ ही फरवरी 2026 में इनका ट्रांसर्फर होने वाला था। इसको लेकर भी दोनों आपस में बाते करते रहते थे।

&घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और विभागीय टीम मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज व अन्य सामग्री जब्त कर ली गई है। कारण अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। आरोपी पुलिस की कस्टडी में है। मामले जांच के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है: मुनव्वर खुर्शीद, आईजी, आरपीएफ

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Dec 2025 10:33 am

