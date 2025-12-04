Police constable death: ट्रांसफर से पहले मौत! प्रधान आरक्षक को गोली लगने से बढ़ा सस्पेंस, मौके पर थे दो जवान

रात करीब तीन बजे वे आरपीएफ पोस्ट पहुंचे और आफिस की कुर्सी पर बैठे। इस समय आरक्षक केएस लदेर की ड्यूटी आफिस में थी। केएस लदेर कुछ देर बाद मालखाना से रिवाल्वर निकाला और पीके मिश्रा के सिर पर एक के बाद एक तीन गोली मारी। गोली की आवाज सुन कर वहां पर मौजूद अन्य आरक्षकों ने देखा तो बीच-बचाव का करने का प्रयास में लगे, लेकिन उसके हाथ में पिस्टल देख पोस्ट से बाहर निकले। इस बीच आरक्षक लदेर फिर से उनके सिर पर एक गोली चला दी। इससे प्रधान आरक्षक पीके मिश्रा की मौके पर मौत हो गई।