PUBG से दोस्ती फिर प्यार, नाबालिग से मिलने बिहार से पिस्टल लेकर आया आशिक... आरोपी गिरफ्तार
CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मोबाइल पर पबजी खेल के दौरान कोरबा की एक नाबालिग लड़की बिहार के सीतामणी जिले में रहने वाले एक युवक के सम्पर्क में आई। उनके बीच धीरे- धीरे दोस्ती हुई फिर प्यार परवान चढ़ा। नाबालिग लड़की आशिक से मिलने के लिए पटना पहुंच गई। उनके बीच मेल मुलाकात का दौर जारी रहा।
यह सिलसिला करीब दो साल तक चलता रहा। इस बीच युवक लड़की से मिलने कोरबा पहुंचा। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और युवक ने पिस्टल निकाल लिया। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक पिस्टल और छह राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया। युवक के होटल के कमरे से भी एक मैगजिन और 26 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।
युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान राहुल कुमार सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम चकवा थाना बथनाहा जिला सीतामणी बिहार से की गई है। युवक पर गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने का आरोप है। आरोपी राहुल के खिलाफ सिविल लाइन थाना में केस दर्ज किया गया है। राहुल को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया।
यहां से रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि पथर्रीपारा गणेश चौक के पास एक युवक काले का रंग का पेंट पहना हुआ था। उसके कमर में बंदूक जैसा कोई चीज देखकर किसी व्यक्ति ने मुखबीर को सूचना दी। पुलिस की एक टीम मौके पर भेजी गई। पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। उसकी तलाशी ली गई। युवक के पास से एक पिस्टर और उसकी मैग्जिन से छह राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया।
पुलिस युवक को पकड़कर सिविल लाइन थाना ले गई। वहां उससे पूछताछ की गई। युवक ने अपना नाम राहुल सिंह बताया। पूछताछ में राहुल ने बताया कि 5 नवंबर से वह कोरबा के पॉवर हाउस रोड पर स्थित श्रीराम डोरमेट्री में ठहरा हुआ है। तलाशी के लिए पुलिस की एक टीम श्रीराम डोरमेट्री भेजी गई। कमरे की तलाशी ली गई। कमरे से पिस्टल का एक और मैग्जिन और 26 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया। युवक के पास से एक पिस्टल, दो मैग्जिन और 32 राउंड कारतूस मिले हैं। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है।
पुलिस को छानबीन में पता चला है कि राहुल कोरबा में अपनी प्रेमिका से मिलने आया है। उसकी प्रेमिका की उम्र १६ साल है। नाबालिग लड़की अपने दादा दादी के साथ रहती है। कुछ साल पहले दादा बिजली कंपनी से रिटायर्ड हुए हैं। उनकी सेवा निवृत्ति पर मिली राशि और पेंशन के रुपए की देखभाल भी लड़की करती है। जब पबजी खेलते समय लड़की की दोस्ती राहुल से हुई और उनके बीच प्यार परवान चढ़ा तो लड़की अपने प्रेमी राहुल से मिलने के लिए खुद पटना चली गई। राहुल के साथ होटल में ठहरी। उसने कई दिन राहुल संगे गुजारे।
जरुरत पड़ने पर नाबालि लड़की ने राहुल को रुपए भी दिया। लेकिन उनके बीच किसी किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। एक स्थिति ऐसी भी आई जब लड़की ने राहुल पर पटना के एक होटल में दुष्कर्म का आरोप लगाया। कोरबा पुलिस से इसकी शिकायत की। तब कोरबा पुलिस ने शून्य पर केस दर्ज किया। घटना स्थल पटना होने से केस नंबरिंग के लिए पटना पुलिस के पास भेज दिया। इस मामले की जांच पटना पुलिस कर रही है। दोनों के बीच विवाद चल रही रहा था कि राहुल अपनी प्रेमिका से मिलने कोरबा पहुंच गया। लेकिन वह पिस्टर और जिंदा कारतूस भी साथ लाया। अब राहुल सलाखों के बीच पीछे है।
16 साल की उम्र में पबजी खेल के दौरान प्यार और संबंधों पर चर्चा करते हुए बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत जायसवाल ने कहा कि किशोरावस्था जिसे अंग्रेजी में टिन एज कहा है, इसमें लड़के लड़कियाें के बीच कई तरह के शारीरिक परिवर्तन आते हैं। इसमें विपरित लिंग के प्रति आकर्षण प्रमुख है। इस उम्र में सबसे ज्यादा किशोर किशोरियाें पर ध्यान देने की जरुरत होती है।
