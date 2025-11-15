PUBG से दोस्ती फिर प्यार, नाबालिग से मिलने बिहार से पिस्टल लेकर आया आशिक... आरोपी गिरफ्तार

जरुरत पड़ने पर नाबालि लड़की ने राहुल को रुपए भी दिया। लेकिन उनके बीच किसी किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। एक स्थिति ऐसी भी आई जब लड़की ने राहुल पर पटना के एक होटल में दुष्कर्म का आरोप लगाया। कोरबा पुलिस से इसकी शिकायत की। तब कोरबा पुलिस ने शून्य पर केस दर्ज किया। घटना स्थल पटना होने से केस नंबरिंग के लिए पटना पुलिस के पास भेज दिया। इस मामले की जांच पटना पुलिस कर रही है। दोनों के बीच विवाद चल रही रहा था कि राहुल अपनी प्रेमिका से मिलने कोरबा पहुंच गया। लेकिन वह पिस्टर और जिंदा कारतूस भी साथ लाया। अब राहुल सलाखों के बीच पीछे है।