Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

PUBG से दोस्ती फिर प्यार, नाबालिग से मिलने बिहार से पिस्टल लेकर आया आशिक… आरोपी गिरफ्तार

CG News: कोरबा जिले में मोबाइल पर पबजी खेल के दौरान कोरबा की एक नाबालिग लड़की बिहार के सीतामणी जिले में रहने वाले एक युवक के सम्पर्क में आई।

3 min read
Google source verification

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Nov 15, 2025

PUBG से दोस्ती फिर प्यार, नाबालिग से मिलने बिहार से पिस्टल लेकर आया आशिक... आरोपी गिरफ्तार

PUBG से दोस्ती फिर प्यार, नाबालिग से मिलने बिहार से पिस्टल लेकर आया आशिक... आरोपी गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मोबाइल पर पबजी खेल के दौरान कोरबा की एक नाबालिग लड़की बिहार के सीतामणी जिले में रहने वाले एक युवक के सम्पर्क में आई। उनके बीच धीरे- धीरे दोस्ती हुई फिर प्यार परवान चढ़ा। नाबालिग लड़की आशिक से मिलने के लिए पटना पहुंच गई। उनके बीच मेल मुलाकात का दौर जारी रहा।

यह सिलसिला करीब दो साल तक चलता रहा। इस बीच युवक लड़की से मिलने कोरबा पहुंचा। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और युवक ने पिस्टल निकाल लिया। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक पिस्टल और छह राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया। युवक के होटल के कमरे से भी एक मैगजिन और 26 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

CG News: नाबालिग दुष्कर्म का आरोप भी लगाया

युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान राहुल कुमार सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम चकवा थाना बथनाहा जिला सीतामणी बिहार से की गई है। युवक पर गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने का आरोप है। आरोपी राहुल के खिलाफ सिविल लाइन थाना में केस दर्ज किया गया है। राहुल को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया।

यहां से रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि पथर्रीपारा गणेश चौक के पास एक युवक काले का रंग का पेंट पहना हुआ था। उसके कमर में बंदूक जैसा कोई चीज देखकर किसी व्यक्ति ने मुखबीर को सूचना दी। पुलिस की एक टीम मौके पर भेजी गई। पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। उसकी तलाशी ली गई। युवक के पास से एक पिस्टर और उसकी मैग्जिन से छह राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया।

बिहार से पिस्टल और कारतूस लेकर आया आशिक गिरफ्तार

पुलिस युवक को पकड़कर सिविल लाइन थाना ले गई। वहां उससे पूछताछ की गई। युवक ने अपना नाम राहुल सिंह बताया। पूछताछ में राहुल ने बताया कि 5 नवंबर से वह कोरबा के पॉवर हाउस रोड पर स्थित श्रीराम डोरमेट्री में ठहरा हुआ है। तलाशी के लिए पुलिस की एक टीम श्रीराम डोरमेट्री भेजी गई। कमरे की तलाशी ली गई। कमरे से पिस्टल का एक और मैग्जिन और 26 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया। युवक के पास से एक पिस्टल, दो मैग्जिन और 32 राउंड कारतूस मिले हैं। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है।

नाबालिग लड़की से मिलने पहुंचा था युवक

पुलिस को छानबीन में पता चला है कि राहुल कोरबा में अपनी प्रेमिका से मिलने आया है। उसकी प्रेमिका की उम्र १६ साल है। नाबालिग लड़की अपने दादा दादी के साथ रहती है। कुछ साल पहले दादा बिजली कंपनी से रिटायर्ड हुए हैं। उनकी सेवा निवृत्ति पर मिली राशि और पेंशन के रुपए की देखभाल भी लड़की करती है। जब पबजी खेलते समय लड़की की दोस्ती राहुल से हुई और उनके बीच प्यार परवान चढ़ा तो लड़की अपने प्रेमी राहुल से मिलने के लिए खुद पटना चली गई। राहुल के साथ होटल में ठहरी। उसने कई दिन राहुल संगे गुजारे।

जरुरत पड़ने पर नाबालि लड़की ने राहुल को रुपए भी दिया। लेकिन उनके बीच किसी किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। एक स्थिति ऐसी भी आई जब लड़की ने राहुल पर पटना के एक होटल में दुष्कर्म का आरोप लगाया। कोरबा पुलिस से इसकी शिकायत की। तब कोरबा पुलिस ने शून्य पर केस दर्ज किया। घटना स्थल पटना होने से केस नंबरिंग के लिए पटना पुलिस के पास भेज दिया। इस मामले की जांच पटना पुलिस कर रही है। दोनों के बीच विवाद चल रही रहा था कि राहुल अपनी प्रेमिका से मिलने कोरबा पहुंच गया। लेकिन वह पिस्टर और जिंदा कारतूस भी साथ लाया। अब राहुल सलाखों के बीच पीछे है।

किशोरावस्था में होता है हार्मोंनल परिवर्तन, इंटरनेट से मिलती है हवा

16 साल की उम्र में पबजी खेल के दौरान प्यार और संबंधों पर चर्चा करते हुए बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत जायसवाल ने कहा कि किशोरावस्था जिसे अंग्रेजी में टिन एज कहा है, इसमें लड़के लड़कियाें के बीच कई तरह के शारीरिक परिवर्तन आते हैं। इसमें विपरित लिंग के प्रति आकर्षण प्रमुख है। इस उम्र में सबसे ज्यादा किशोर किशोरियाें पर ध्यान देने की जरुरत होती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Nov 2025 03:46 pm

Published on:

15 Nov 2025 03:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / PUBG से दोस्ती फिर प्यार, नाबालिग से मिलने बिहार से पिस्टल लेकर आया आशिक… आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: छत्तीसगढ़ गठन के बाद पहला आदिवासी युवक बना IAS अधिकारी, एनआईटी से पासआउट सुरेश जगत ने रचा इतिहास

CG News: छत्तीसगढ़ गठन के बाद पहले आदिवासी युवक बने आईएएस, एनआईटी से पासआउट सुरेश जगत ने रचा इतिहास,
कोरबा

डकैती कांड: टाइल्स तोड़ी, घर खोदा… 20 डकैतों ने मचाया तांडव, पुलिस 40 जवानों के साथ जांच में जुटी

40 जवानों के साथ पुलिस ने डाला डेरा (photo source- Patrika)
कोरबा

डकैतों ने घर में मचाया उत्पात! परिवार के 11 लोगों को बंधक बनाकर पूछते रहे… कहां हैं सौम्या चौरसिया के 5-7 करोड़?

डकैतों ने घर में मचाया उत्पात! परिवार के 11 लोगों को बंधक बनाकर पूछते रहे… कहां हैं सौम्या चौरसिया के 5-7 करोड़..?(photo-patrika)
कोरबा

देश की पहली लिथियम खदान की ड्रिलिंग शुरू, कटघोरा में 54 जगह पर होगा बोर, 100 मीटर गहराई तक सैंपलिंग…

देश की पहली लिथियम खदान की ड्रिलिंग शुरू, कटघोरा में 54 जगह पर होगा बोर, 100 मीटर गहराई तक सैंपलिंग...(photo-patrika)
कोरबा

CG News: गाड़ियों की पार्किंग को लेकर तहसीलदारों पर हमला, 4 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

तहसीलदारों के साथ मारपीट (photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.