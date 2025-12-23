CG Suicide News: लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने की आत्महत्या, कमरे में फंदे पर मिली लाश(photo-patrika)
CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पति से तलाक के बाद एक शादीशुदा युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की लाश उसी कमरे में पंखे के हुक से फंदे पर लटकी मिली। परिजनों ने उसे जीवित समझकर फंदे से उतारकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
यह मामला बालको थाना क्षेत्र के रूमगरा का है। यहां रहने वाले सत्यम सोनी के घर में लिव-इन पार्टनर के रूप में रह रही पुष्पा राठौर की मौत हो गई। घटना के समय घर का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांकने पर महिला पंखे के हुक से फंदे पर लटकी दिखाई दी, जिसके बाद परिजनों ने दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा।
सत्यम सोनी ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात करीब चार साल पहले एनटीपीसी क्षेत्र में सक्ति जिले की रहने वाली पुष्पा राठौर से हुई थी। पुष्पा पहले से शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां थी। बाद में पति से तलाक लेने के बाद वह सत्यम के साथ उसके घर में रहने लगी थी। सत्यम ऑटो रिक्शा चलाकर अपनी पत्नी और दो बच्चों का पालन-पोषण करता है।
बताया गया कि घटना वाले दिन पुष्पा ने स्कूटी खरीदने की इच्छा जताई थी। दोनों स्कूटी की फाइनेंस प्रक्रिया के लिए कोरबा पहुंचे। इसके बाद सत्यम दीनदयाल मार्केट में मिलने की बात कहकर चला गया, जहां वह अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ खरीदारी कर रहा था। इसी दौरान पुष्पा का फोन आया। जब उसे यह जानकारी मिली कि सत्यम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ है, तो वह नाराज होकर घर लौट गई।
सत्यम के अनुसार, घर लौटने पर पुष्पा गुमसुम बैठी हुई थी और अपने पिता के घर छोड़ने की जिद करने लगी। उसने पिता को फोन कर घर बुलाने की बात कही, लेकिन पिता ने सामाजिक कारणों का हवाला देते हुए उसे घर आने से मना कर दिया। इसके बाद महिला अपने कमरे में चली गई, जबकि सत्यम कुछ देर के लिए दोस्तों के साथ बाहर चला गया।
करीब आधे घंटे बाद जब सत्यम घर लौटा, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। खिड़की से झांकने पर महिला फंदे पर लटकी हुई दिखाई दी। शोर सुनकर अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे। महिला को तत्काल फंदे से उतारकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही बालको पुलिस मौके पर पहुंची। कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में पंचनामा और अन्य वैधानिक कार्रवाई पूरी की गई। पुलिस का कहना है कि महिला पारिवारिक तनाव और निराशा में थी, इसी वजह से आत्मघाती कदम उठाने की आशंका है। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।
कोरबा
छत्तीसगढ़
