CG Suicide News: लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने की आत्महत्या, कमरे में फंदे पर मिली लाश

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पति से तलाक के बाद एक शादीशुदा युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की लाश उसी कमरे में पंखे के हुक से फंदे पर लटकी मिली। परिजनों ने उसे जीवित समझकर फंदे से उतारकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।